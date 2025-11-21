Riserva Ciane -Saline nel degrado, Scerra (M5s): intervenga il Ministero

"La Riserva Ciane-Saline di Siracusa è un tesoro di valore europeo. Triste vedere come sia stata lasciata scivolare nel degrado, anno dopo anno. Ora serve un’azione immediata anche del Governo nazionale, per restituire a Siracusa quello che le appartiene: un ambiente tutelato, sicuro e pienamente fruibile dai cittadini e visitatori”. Lo afferma il deputato Filippo Scerra (M5S), che ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Ambiente con cui denuncia la situazione della Riserva Naturale Orientata Fiume Ciane e Saline di Siracusa.

Istituita per preservare un ecosistema unico al mondo, riconosciuto dalla Rete Natura 2000 come Zona Speciale di Conservazione e Zona di Protezione Speciale, “versa da troppo tempo in condizioni di profondo abbandono”. Vegetazione infestante che soffoca il papiro, argini del fiume in sofferenza, strutture compromesse, scavi e movimenti di sabbia non autorizzati alla foce, fenomeni di abusivismo edilizio e presunte attività illegali ripetute. “Un insieme di criticità che – ricorda Scerra - mettono seriamente a rischio la sopravvivenza stessa di un habitat tanto ricco in biodiversità quanto fragile”.

Pur essendo area sotto cura della Regione, non risultano ad oggi avviati piani di riqualificazione e bonifica, come anche l’attuazione del piano di pre-riserva. E questo nonostante il degrado sia ormai accertato da anni e amplificato dal decennio di dissesto della ex Provincia Regionale.

Proprio alla luce di questo stallo di competenze, Filippo Scerra porta la questione al più alto livello nazionale in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente. Dal Ministero si attende ora un intervento “per garantire la tutela ambientale, paesaggistica e la legalità amministrativa in un sito di importanza comunitaria”.

“Il mio auspicio è che l’istituzione del primo tavolo istituzionale nel siracusano sul tema, vada nella direzione di trovare soluzioni concrete e rapide”, commenta Scerra relativamente all'annuncio delle ore scorse del presidente del Libero Consorzio. “Sia occasione per valutare i danni ambientali, pianificare gli interventi necessari e scongiurare il rischio di procedure di infrazione europee perchè si è trascurata sino ad oggi la responsabilità connessa alla qualifica di sito SIC/ZPS. È dovere delle istituzioni tutte fermare il declino e avviare una vera rinascita della riserva Ciane-Saline”.