Palazzo Tumino e la cittadella della giustizia di Ragusa, un affare da 50 milioni

Un sopralluogo, con i massimi rappresentanti istituzionali dell’area iblea, all’interno di Palazzo Tumino, a Ragusa, riaccende gli entusiasmi sulla futura “cittadella della giustizia” che dovrebbe nascere proprio in quell’edificio. A dare un forte impulso all’operazione, sarebbe stato lo stesso Ministero della Giustizia che ha individuato nel Palazzo Tumino la sede del nuovo Tribunale di Ragusa con un bando destinato ad acquisire un immobile nel centro di Ragusa. “Almeno 18.000 metri quadrati, possibilmente in centro, disponibile subito per adattarlo a Uffici giudiziari”. Non avrebbe influito per la validità del bando la presentazione di una sola offerta. E così è stato perchè, come fa sapere il Ministero della Giustizia, è pervenuta, nei termini, una sola offerta: “porzione di 18.619 metri quadrati del compendio immobiliare sito in Ragusa tra la Via Mons. A. Rizzo, la Piazza Gramsci e il Viale del Fante”. Ossia “Palazzo Tumino”. Un bando che sembra un “abito su misura”. Tutti soddisfatti? Ci sono dei distinguo. “Una operazione spericolata – dichiarava lo scorso luglio la parlamentare regionale del Movimento 5 Stelle, Stefania Campo – un chiodo fisso del sindaco Peppe Cassì, spalleggiato dal senatore di Fratelli d’Italia, Salvo Sallemi. Palazzo Tumino costa 47 milioni di euro; 17 milioni li mette sul tavolo, come in una mano di poker, Sallemi per conto del Ministero della Giustizia; il Comune di Ragusa rilancia con 30 milioni provenienti da mutui, e il gioco è fatto”!

Niente male per un immobile che, a Ragusa, aspetta di conoscere il suo futuro ormai da trent’anni, una volta fallito l’acquisto, nel 1994, di una porzione dell’edificio da parte della Provincia regionale, guidata da Giovanni Mauro, per quattro miliardi di lire. D’altra parte, attorno a Palazzo Tumino hanno sempre ballato somme di denaro con diversi zeri e, nel corso degli anni, è passato di mano da una società all’altra,

“Oggi è un giorno importante per la Giustizia nella provincia di Ragusa e per il futuro della città – dichiara in un post il senatore Salvo Sallemi, di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Giustizia di Palazzo Madama. Con il sopralluogo tecnico a Palazzo Tumino, a cui ho partecipato personalmente insieme alle massime autorità locali, compiamo un altro passo in avanti verso la nascita della nuova Cittadella della Giustizia”.

Al sopralluogo hanno preso parte il Prefetto, il sindaco di Ragusa, il presidente del Tribunale, il procuratore capo di Ragusa e i tecnici dell’Agenzia del Demanio della Regione. L’immobile, di proprietà privata, è stato individuato dal Ministero come la sede adeguata per ospitare il nuovo Palazzo di Giustizia di Ragusa, anche se bisognerà eseguire lavori importanti per farlo diventare agibile e, soprattutto, conforme alle misure di sicurezza che si richiedono ad un edificio che deve ospitare uffici giudiziari. E’ facile prevedere una spesa non indifferente coperta con soldi pubblici, cioè di tutti noi!

Ad onor del vero, un altro sopralluogo c’era stato: il 14 aprile di quest’anno. Lo ha appuntato nella sua agenda il deputato regionale del PD, Nello Dipasquale. “Questo della cittadella della Giustizia – scrive Dipasquale in una nota – è un percorso che riteniamo importante e necessario per la città. Purtroppo non posso sottacere il fatto che sono trascorsi ben sette mesi dall’ultimo incontro e ancora non abbiamo una valutazione né tanto meno una congrua proposta di acquisto, ma solamente un sopralluogo tecnico, atto propedeutico, sì, ma non conclusivo dell’iter procedurale che dovrebbe concludersi con una formale proposta di acquisto”.

“Desidero ringraziare il Prefetto di Ragusa per il costante lavoro di coordinamento svolto ma ritengo doveroso, però, sottolineare un elemento che non può essere taciuto: in un incontro tecnico come quello odierno, alla presenza delle autorità locali e del senatore Sallemi, sarebbe stato opportuno coinvolgere anche i parlamentari regionali, così come sempre avvenuto in passato. Ciononostante, ribadisco la nostra piena e completa disponibilità unitamente all’auspicio che episodi del genere non accadano più in futuro”.

“Il giorno in cui – auspico presto – il Ministero della Giustizia procederà realmente all’acquisto definitivo di Palazzo Tumino, sarò io stesso per primo a riconoscere che saremo finalmente passati dalle parole ai fatti. Oggi, nonostante l’eccesso di ottimismo e il tono trionfalistico del senatore, si è ben lontani dal risultato finale. Ed è corretto dirlo ai cittadini, per non creare aspettative premature o narrazioni propagandistiche”.

C.I.