Colta da malore tampona 5 auto in sosta a Floridia, sfiorata la tragedia (FOTO)

Sit-in domani a Palermo delle opposizioni contro la Sicilia degli scandali

PoliticaPalermo

“La Sicilia ha bisogno di riforme, non di disservizi, inefficienze, clientelismo e scandali. Domani assieme al PD, Controcorrente, a tutte le forze alternative a Schifani e al centrodestra e ai siciliani che vorranno esserci torneremo a dirlo in piazza. È il preludio alla mozione di sfiducia al presidente della Regione che porteremo presto a Sala d'Ercole. Facciamo vivere alla Sicilia un momento veramente magico: mandiamoli a casa".
Lo afferma il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola alla vigilia del sit-in che si terrà domani alla Cala a Palermo, davanti al murale di Falcone e Borsellino.
“Ci saranno - dice Di Paola - oltre alle opposizioni all'Ars anche forze politiche non rappresentate in Parlamento e rappresentanti della società civile. Il sentimento anti-Schifani cresce di giorno in giorno, alimentato dalla totale incapacità del governo e dalle indagini che hanno travolto componenti dell'esecutivo e della maggioranza che lo sostiene.
La Sicilia merita ben altro di un governo inefficace e inefficiente, dei soliti scandali, delle vecchie logiche basate sulla spartizione del potere e delle poltrone a dispetto degli interessi dei siciliani. Alla Sicilia dei Cuffaro e del cuffarismo noi preferiamo la Sicilia di Falcone e Borsellino”.

