Le spoglie di Santa Lucia a Siracusa? Il caso all'esame della Santa Sede

CronacaSiracusa

A seguito della supplica inviata alla Santa Sede per il ritorno a Siracusa delle Sacre Spoglie di Santa Lucia, è giunta una comunicazione ufficiale che conferma un passaggio di assoluto rilievo: il Santo Padre ha letto personalmente la richiesta, accogliendo con attenzione il tema e riconoscendone la rilevanza spirituale per la città di Siracusa.
"La Santa Sede - dice Francesco Candelari - sottolinea inoltre la necessità di attivare un canale ufficiale, specificando che tale procedura deve essere avviata tramite l’Arcivescovo di Siracusa, Mons. Francesco Lomanto, unica autorità competente a rappresentare formalmente la diocesi in questo percorso. Si auspica pertanto che l’Arcivescovo possa avviare quanto prima il dialogo istituzionale richiesto, così da dare seguito a un desiderio profondamente radicato nel popolo siracusano e da sempre legato alla figura della sua Santa Patrona. A giorni chiederò udienza a Sua Eccellenza Monsignor Francesco Lomanto, sperando di venire ascoltato".

