Colta da malore tampona 5 auto in sosta a Floridia, sfiorata la tragedia (FOTO)

Tragedia sfiorata ieri sera in viale Vittorio Veneto a Floridia. Ieri sera poco dopo le 22 una donna alla guida di una berlina di colore nero, forse colta da malore, ha tamponato 5 auto in sosta. Il fatto è accaduto nelle vicinanze del locale 'Alterego' a quell'ora affollato da tanti giovani che erano seduti all'aperto. La conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo ed ha cominciato il suo zigzagare centrando le fiancate delle auto che erano in sosta. Sono stati attimi di paura tra la gente che si trovava in strada. Quando la berlina si è fermata, sul posto è arrivata un'ambulanza. Secondo quanto si apprende, la donna avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale a Siracusa. Ai soccorritori avrebbe detto di essere febbricitante e che stava andando a trovare una persona.