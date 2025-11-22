Albergatori Siracusa: "Insuccesso eventi cultura e gastronomici"

Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori Siracusa, ha scritto al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sottolineando che gli eventi Sicilia regione europea della gastronomia 2025 e Agrigento capitale italiana della cultura 2025 "non hanno funzionato".

"I due eventi - dice - avrebbero dovuto generare, in Sicilia, una crescita sostanziale del turismo culturale ed enogastronomico.

Ma così non è stato. Ad Agrigento si attendevano oltre due milioni di visitatori, che sono mancati. Gli albergatori agrigentini confermano addirittura un calo di pernottamenti rispetto al 2024. Quanto alla Regione Europea della Gastronomia 2025, i raduni calendarizzati hanno registrato le stesse presenze sommate dalle feste paesane".

"Nessuna critica o polemica - afferma Rosano - ma solo il tentativo di capire, analizzare, riflettere e pianificare insieme per evitare che ciò accada di nuovo e non farsi cogliere impreparati dalle nuove sfide del turismo che cambia".

Nella lettera a Schifani, il presidente di Noi albergatori Siracusa scrive: «A breve si concluderà la stagione turistica 2025, non certo brillante. L'imprenditoria alberghiera siciliana è molto preoccupata dell'instabilità dell'andamento turistico che influenzerà il 2026 e necessita di intravedere prospettive politiche chiare e nuove. Il corposo calo degli italiani, avvertito quest'anno da tutte le destinazioni turistiche, continuerà anche per i prossimi mesi. Prospettive più rosee non riguardano nemmeno il turismo straniero. In codesto scenario, la Sicilia non può farsi trovare impreparata dinanzi a competitor sempre più numerosi e agguerriti, che sperimenteranno come accaparrarsi la domanda dei mercati, offrendo ai viaggiatori infrastrutture modernizzate e servizi di qualità. Da qui la necessità di una nave robusta e ben equipaggiata per affrontare eventuali tempeste".

Rosano chiede al presidente di "adottare risoluzioni, tra cui: destinare risorse economiche per favorire nel 2026 l'incoming domestico, scortate da una dedicata campagna pubblicitaria: "Vado in vacanza in Sicilia" (simuliamo alcune proposte, altre da vagliare): sconto biglietto aereo, facilitazioni per visitare siti archeologici e musei regionali, ecc., da concedere a famiglie composte da minimo 4 persone e che pernottano in Sicilia per almeno sette giorni, nonché di generare sistemi di digitalizzazione in appoggio a un controllato ricorso alle innovative tecniche di Ia".