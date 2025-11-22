Fumogeni allo stadio, Daspo per 3 tifosi del Marsala

Nell'ambito delle attività di prevenzione della violenza durante le manifestazioni sportive, il Questore di Trapani, Giuseppe Felice Peritore, ha emesso tre provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (D.A.SPO.) nei confronti di altrettanti tifosi della squadra di calcio "Marsala 1912".

I provvedimenti sono stati adottati a seguito degli eventi del 16 novembre scorso, durante l'incontro tra il Marsala e il Città di San Vito Lo Capo, valido per il Campionato di Eccellenza Sicilia - Girone A. In quell'occasione, tre sostenitori locali sono stati individuati dal Commissariato di P.S. di Marsala come responsabili dell'accensione di fumogeni all'interno dello Stadio Comunale "Nino Lombardo".

I tre erano già noti alle Forze dell'Ordine per precedenti episodi delittuosi, commessi separatamente, tra cui reati contro la persona e il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, violazioni in materia di stupefacenti e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Il Questore, rilevando che l'uso di fumogeni rappresenta un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, poiché espone spettatori e operatori a rischi significativi, ha disposto nei confronti dei tre autori un D.A.S.P.O. della durata di due anni, con l'obiettivo di prevenire il ripetersi di simili comportamenti. Il divieto impedisce loro di accedere a tutti gli stadi e impianti sportivi sul territorio nazionale in occasione di qualsiasi incontro di calcio, anche amichevole, disputato da squadre appartenenti ai campionati di Serie A, B, C, D, Eccellenza, Promozione e 1^, 2^ e 3^ Categoria. Sono inclusi anche gli incontri di Coppa Italia, Europa League, Champions League e quelli della Nazionale Italiana. Inoltre, non potranno accedere, transitare o sostare nelle vie e nelle aree adiacenti allo stadio comunale di Marsala dalle due ore precedenti a ogni incontro, anche amichevole, fino a due ore dopo la sua conclusione.