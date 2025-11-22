Due persone colte da infarto soccorse a Favignana dalla Capitaneria

Due persone sono state soccorse presso l'Isola di Favignana dai militari della Capitaneria di porto di Trapani.

L'intervento è stato richiesto dalla Prefettura di Trapani che allertava la sala operativa della Capitaneria di porto circa la necessità di un'evacuazione medica presso l'Isola di Favignana a favore di dure persone (una originaria di Marsala e l'altra residente nell'isola) colte probabilmente da infarto.

La Guardia Costiera di Trapani ha subito inviato una unità navale specializzata nella ricerca e soccorso. La motovedetta è giunta al porto di Favignana intorno alle ore 23.00 e una volta terminate le operazioni di imbarco delle persone da soccorrere e degli assistenti sanitari si è diretta verso il porto di Trapani. Una volta sbarcate le persone soccorse sono state trasferite in ospedale.

Le operazioni sono state rese più complesse dalle condizioni meteo marine particolarmente difficili, con 25 nodi di vento da ponente.