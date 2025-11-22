A Monte Scuro in Sila primi 15 centimetri di neve

La Calabria registra le prime nevicate significative sui rilievi. A Monte Scuro, sulla Sila, si misurano accumuli fino a 15 centimetri.

A valle, la nevicata è attualmente non misurabile.

Nonostante le precipitazioni, la situazione della viabilità è sotto controllo. Le strade principali che conducono ai centri montani risultano libere e percorribili. Viene comunque raccomandata prudenza e l'uso di pneumatici invernali o catene a bordo, come previsto dalle normative.

Gli esercenti del settore turistico e ricettivo della Sila esprimono grande fiducia per l'imminente inizio della stagione invernale. La neve non solo alimenta le aspettative per gli sport invernali, ma riaccende anche l'interesse per la gastronomia tipica e le passeggiate tra i boschi imbiancati, promettendo un pieno di visitatori per i prossimi weekend.

Su Cosenza e l'hinterland al momento piove e le temperature si sono abbassate notevolmente rispetto agli ultimi giorni, ma non si segnalano particolari criticità.