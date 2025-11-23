Conte (M5s) a Palermo: "Urgenza che questo governo vada a casa"

"L'urgenza è che questo governo regionale vada a casa. E' sommerso dagli scandali per corruzione. Scandali che ripropongono un malcostume che ritorna". Lo ha detto il presidente del M5S Giuseppe Conte parlando con i giornalisti al sit-in organizzato a Palermo, davanti al murale dedicato a Falcone e Borsellino, dal Movimento 5 Stelle e dalle forze alternative al centro destra alla Regione Siciliana, contro il governo regionale.

"Mi chiedo - prosegue - di fronte anche ad esponenti di Fratelli d'Italia coinvolti, di fronte al caso dei concorsi truccati in sanità che ha visto direttamente coinvolto, ancora una volta, Totò Cuffaro, di fronte ad esponenti della Lega coinvolti anch'essi in scandali, come possa Giorgia Meloni far finta di nulla, visto che ha detto che è scesa in politica per l'esempio di Borsellino. Come si può tollerare questo sistema di malaffare e corruzione?".

Conte ha anche detto: "Milioni di cittadini rinunciano alle cure e questo governo programma spese folli per il riarmo. Prendiamo questi soldi, mettiamoli nella sanità, anche per combattere la corruzione. Qui in Sicilia, ad esempio, abbiamo appalti, concorsi truccati proprio per la sanità, mentre i pazienti aspettano, anche otto mesi, per un referto per un tumore e poi si ritrovano con una metastasi e muoiono, dobbiamo fermarli".