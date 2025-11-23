Volley Modica ancora sconfitta: al PalaRizza fa festa il Lecce

Avimecc Modica 1

Aurispa DFV Lecce 3

Parziali: 23/25, 23/25, 25/21, 23/25

Avimec Modica: Barretta 4, Raso, Bertozzi 8, Lugli 7, Putini 3, Chillemi 18, Cipolloni Save, Tomasi, Buzzi 11, Garofolo 5, Mariano 8.Nastasi (L1), n.e: Pappalardo (L2), Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Aurispa DFV Lecce: Mazzone 18, Bernardis 4, Marsella, Grottoli 12, Cavasin 7, Murabito, Orto 4, Zornetta 20, Mellano 5, Donati (L1), Russo (L2), n.e: Tommasi, Corciulo, Quarta. All. Giuseppe Ambrosio; Ass. Gian Luca Corciulo.

Arbitri: Claudia Lanza di Napoli e Luigi Pasciari di Nola

Secondo k0 consecutivo per la Volley Avimec Modica che dopo Reggio Calabria, al “PalaRizza” si è arresa in quattro set anche con l'Aurispa DFV Lecce. I ragazzi di coach Enzo Distefano reduci dalla battuta d'arresto sul campo della capolista Castellana Grotte, oggi davanti al pubblico amico hanno mostrato poco carattere e una tenuta mentale fragile permettendo così a Lecce squadra più determinata e cinica di fare bottino pieno dopo 2h8' di gioco e continuare la scalata in classifica. Tutti i set sono stati giocati sul filo del rasoio, ma nei momenti topici della contesa i pugliesi hanno saputo gestire meglio le situazioni e alla fine hanno portato a casa tre punti pesantissimi per la classifica.