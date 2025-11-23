L'Aquila, via i bimbi dalla famiglia nel bosco: minacce social alla giudice

inacce e insulti indirizzati alla presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano, sono comparse sui social network dopo la decisione di allontanare i tre figli della coppia che vive in un bosco a Palmoli, in Abruzzo.

Centinaia i commenti e le offese rivolte al magistrato, contro la quale è partita una caccia alle streghe con chi cerca indirizzo, numero di telefono e mail della giudice.

"Lei è un'emerita c...ona", scrive uno dei tanti utenti su Facebook. "Il tribunale dei minori è una fossa piena di vermi", aggiunge un altro. Non è escluso che nei prossimi giorni possa essere presentato un esposto.