Evade per commettere un furto al market: preso a Belvedere di Siracusa

Il ministro Salvini: "In settimana le motivazioni della Corte dei Conti sul Ponte"

PoliticaMessina

"Aspettiamo di leggere le motivazioni della Corte dei Conti che ha bloccato la registrazione entro questa settimana e appena leggeremo i motivi di questo 'no' faremo tutte le nostre riflessioni e deduzioni".
Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine dell'evento Italia Direzione Nord in Triennale, a Milano a proposito della bocciatura della Corte dei Conti al progetto del Ponte sullo Stretto, negando il visto di legittimità al progetto definitivo e la registrazione della delibera Cipess di agosto.
"L'obiettivo, se tutti remano nella stessa direzione, è di aprire i cantieri a inizio anno", ha aggiunto.

