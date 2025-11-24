Pd, esposto per bando su ribasso del 99% autisti soccorritori del 118

"Il bando affidato dalla Regione Siciliana alla società interinale Temporary per la selezione degli autisti-soccorritori del 118 presenta troppe ombre per essere ignorate. Parliamo di un appalto da 15 milioni di euro, con 759.530 euro di ricavi previsti per la società aggiudicataria del servizio di selezione. E cosa fa Temporary? Presenta un ribasso del 99,57%, rinunciando a 756.368 euro e accontentandosi di appena 3.000 euro di margine. È evidente che una dinamica del genere è paradossale e merita di essere chiarita fino in fondo". Lo dichiara Peppe Calabrese, capo della segreteria regionale del Pd Sicilia. "La Regione infatti - spiega Calabrese - ha scelto il sistema del click day, aperto il 3 settembre 2025 alle ore 11.

Molti candidati, però, hanno trovato la piattaforma immediatamente bloccata e inaccessibile. Alcuni sono riusciti a iscriversi, altri no. E a quel punto Temporary decide di considerare solo i primi 750 partecipanti, selezionando al loro interno i circa 100 autisti da assumere, senza alcuna spiegazione sui criteri adottati".

"Non siamo né davanti a un vero click day, perché - prosegue - non assumono i primi in ordine cronologico, né davanti a una selezione per titoli, perché il sistema non prevede una meritocrazia chiara.

Siamo di fronte a un metodo arbitrario inaccettabile per un servizio delicato come l'emergenza-urgenza sanitaria". Un sistema tutt'altro che trasparente dunque che, ancora una volta, caratterizza le procedure per gli affidamenti pubblici della Sanità da parte della Regione Siciliana in cui sembrano prevalere troppo spesso altre logiche, non del tutto chiare. Per questo il PD - che ha già presentato una interrogazione sul tema all'Ars cui ne seguirà un'altra anche al parlamento nazionale - si rivolgerà alle autorità competenti, Procura della Repubblica e Autorità corruzione su tutte, per far luce su un altro torbido "affaire" della sanità siciliana.