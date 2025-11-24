ou
Continua il freddo ed il maltempo sull'Italia, attese altre piogge e neve

Continua il freddo ed il maltempo sull'Italia, attese altre piogge e neve

Fatti&Notizie

Continua la fase di maltempo e freddo sull'Italia con temperature sotto la media stagionale. Una instabilità che porterà altre piogge e nevicate.
L'avvio della settimana sarà, infatti, segnato da una nuova perturbazione che colpirà soprattutto le regioni centrali e meridionali del settore tirrenico mentre la neve scenderà copiosa sulle Alpi. E' quanto annuncia Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. " Si prevedono - afferma - precipitazioni anche intense, con un'attenzione particolare su Lazio e Campania, dove i fenomeni potranno assumere carattere di temporale. Venti forti soffieranno da Libeccio e Ponente con la conseguente minaccia di mareggiate lungo le coste esposte".
Tra oggi e domani sulle Alpi sono previste abbondanti nevicate fino a quote insolitamente basse per il periodo. "La neve - continua Brescia - potrà spingersi fino a circa 700-800 metri sulle Alpi, con accumuli importanti sulle aree di confine.
Mentre sul Nord-Ovest si potrebbe verificare il Gelicidio, cioè la pioggia che gela al contatto col suolo".
A partire dalla metà settimana, si assisterà a un miglioramento ma anche a un richiamo di aria fredda continentale proveniente direttamente da Nord. Questo flusso causerà un ulteriore, deciso calo termico su tutto il territorio nazionale.
Il calo termico riporterà le temperature notturne e del primo mattino su valori gelidi, specialmente nelle aree interne. Si preannunciano importanti gelate che interesseranno ampie porzioni delle pianure del Nord e le vallate interne del Centro.
Nel dettaglio: - Lunedì 24. Al Nord: cielo coperto, piovaschi, neve a bassa quota. Al Centro: nuova perturbazione con rovesci e temporali.
Al Sud: piogge sparse specie in Campania.
- Martedì 25. Al Nord: migliora con nubi sparse. Al Centro: maltempo intenso sul Lazio, piogge altrove. Al Sud: nubifragi su Campania e Calabria tirrenica.
- Mercoledì 26. Al Nord: qualche pioggia al Nord-Est, sole altrove. Al Centro: instabilità sparsa, meglio in Toscana. Al Sud: molto nuvoloso con piogge sui settori tirrenici.
Tendenza: alta pressione in rimonta, ma freddo intenso al mattino e la notte.

