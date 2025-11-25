Violenzometro distribuito nelle scuole di Palermo

Sembra un comune segnalibro, ma, in realtà, custodisce dei messaggi contro la violenza di genere e sulle donne.

E' stato ribattezzato violenzometro lo strumento distribuito in alcune scuole a Palermo dai volontari di InformaGiovani, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Tre gli istituti coinvolti il liceo Galilei, il Regina Margherita e il Pio La Torre, anche se InformaGiovani ne sta stampando circa 10 mila per poterli distribuire negli istituti di tutta la Sicilia.

Tra le frasi che segnalano un alert che dovrebbe portare a una richiesta di aiuto c'è: "Va su tutte le furie quando qualcosa non gli sta bene" oppure "ti spinge, ti strattona, ti dà schiaffi, ti fa male".

"Noi docenti dobbiamo evitare di sottovalutare determinati atteggiamenti etichettandoli come semplici ragazzate - dice Mauro Dagnino, insegnante del Regina Margherita - la persona che ti ama non ti umilia e l'educazione all'affettività è una cosa molto importante, soprattutto per i giovani".

In tanti hanno portato con sé, in classe, allo scattare della campanella, il loro segnalibro. "E' un fenomeno che, purtroppo, oggi è molto diffuso - dice Alice Biundo, della Seconda G del liceo Galilei - non ci sentiamo quasi mai al sicuro".

"Molte persone credono che alcune cose siano normali quando le si vivono. Quando si è all'interno di una relazione si pensa che i problemi non devono essere esternati - sostiene Matilda Arcoleo, altra studentessa del Galilei - bisogna rendersi conto che forse non si dovrebbe tendere a giustificare certe cose o normalizzarle, ma che piuttosto bisognerebbe chiedere aiuto.

Forse andrebbero fatte delle riforme sull'educazione affettiva, servono delle attività che formano i ragazzi anche a livello scolastico".

"Lavorando con i giovani riteniamo che sia molto utile dare loro degli strumenti - spiega Stefania Dagnino di InformaGiovani - spesso vediamo che si scambia la gelosia con l'amore, il possesso con l'attenzione ed è importante che loro abbiano strumenti di prevenzione".

Il violenzometro verrà distribuito, in collaborazione con la rete internazionale IgNet, anche in altri 21 paesi in Europa e sarà scaricabile online.