Sgominata banda di spacciatori a Niscemi, quattro arresti della Polizia

Quattro persone sono state arrestate dalla polizia a Niscemi per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsione in esecuzione provvedimento restrittivo emesso dal gip di Gela. Per tre indagati, un 24enne, un 25enne e un 37enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per il quarto, invece, gli arresti domiciliari. Quest'ultimo è stato rintracciato a bordo di motonave diretta al nord Italia.

Le indagini della polizia di Niscemi, iniziate nel 2023, secondo l'accusa, hanno consentito di delineare un contesto criminale dedito al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel quale, a vario titolo, sono coinvolti sette indagati. Il 25enne sarebbe stato il punto di riferimento nel Niscemese per la vendita al dettaglio di hashish che comprava a Gela. Quando la droga era disponibile i 'clienti' venivano avvisati dagli indagati con l'invio di un messaggio sul cellulare contenente due emoticons: il pollice alzato e la faccina che sorride. La cessione avveniva prevalentemente in un casolare di campagna dove gli acquirenti si recavano ad acquistarla.

Agenti del commissariato di Niscemi, durante le indagini, condotte attraverso appostamenti, pedinamenti e intercettazioni, hanno documentato cinquanta episodi di cessione di hashish e segnalato alla Prefettura sedici consumatori.