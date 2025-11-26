Spacciava nel parcheggio dei Cappuccini, 20enne arrestato ad Acireale

I Carabinieri della Compagnia di Acireale, su impulso del Comando Provinciale di Catania, hanno potenziato le attività di contrasto all’illegalità diffusa con l’obiettivo di incrementare il livello di sicurezza reale e percepita della popolazione, nonché, di garantire una risposta pronta ed efficace alle esigenze dei cittadini, in una cornice di decoro urbano. In tale contesto operativo, i Carabinieri delle Stazioni di Acireale ed Aci Catena, supportati dai colleghi del 12° Reggimento “Sicilia” e dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Acireale, hanno attuato un dispositivo di controllo, che ha concentrato l’attenzione soprattutto nelle zone dei centri urbani di maggiore aggregazione. I Carabinieri, durante le predette attività, hanno arrestato per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” un 20enne del posto. Nella circostanza, i Carabinieri, insospettiti dal particolare andirivieni notato, soprattutto in orario tardo-pomeridiano e notturno, nel parcheggio di piazza Cappuccini, al centro di Acireale, hanno deciso di appostarsi per poter osservare cosa vi accadesse. I militari dell’Arma, hanno così notato un giovane che, nascosta una confezione cilindirica di patatine in un’aiuola, prendeva qualcosa dall’interno e vi si allontanava a bordo di una bici elettrica, per poi ritornarvi alcuni minuti più tardi e ripetere l’operazione. Sospettando che si trattasse di un pusher, i militari dell’Arma sono intervenuti per bloccarlo, riuscendovi dopo un breve inseguimento tra le vie del centro, avendo il giovane tentato la fuga a bordo della bici elettrica. Intanto i Carabinieri hanno recuperato la confezione di patatine sospetta rinvenendovi, all’interno, 80 grammi di marijuana, già confezionata in dosi e la somma di cento euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Invece, ad esito della perquisizione a casa, recuperavano un bilancino di precisione perfettamente funzionante. Tutto è stato sequestrato mentre il 20enne, arrestato dai Carabinieri sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, ha convalidato l’arresto. Nello stesso parcheggio i Carabinieri hanno sorpreso anche un altro 20enne del posto mentre cedeva una dose di crack e pertanto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.