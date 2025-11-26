Corteo del Codacons a Palermo per dire no alle liste d'attesa

Grande successo per la manifestazione organizzata oggi a Palermo, che ha visto una partecipazione imponente: migliaia di cittadini, operatori sanitari e rappresentanti della medicina convenzionata hanno preso parte al corteo per denunciare le lunghe liste d’attesa che continuano a ostacolare l’accesso alle cure in Sicilia. Il corteo, partito alle ore 10.30 da Porta Nuova, ha raggiunto Palazzo d’Orléans, sede della Presidenza della Regione Siciliana, dove i partecipanti hanno chiesto interventi immediati e concreti per ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni sanitarie tempestive. Il Codacons esprime soddisfazione per l’ampia adesione all’iniziativa, che conferma quanto il problema delle liste d’attesa sia diventato una vera emergenza sociale. Da anni l’associazione porta avanti una battaglia costante attraverso esposti, diffide, interventi presso le aziende sanitarie e azioni legali, un impegno rafforzato dalle numerose iniziative promosse dal Segretario Nazionale Codacons, Francesco Tanasi, da sempre in prima linea nella tutela dei pazienti che segnalano ritardi nell’accesso a visite, esami diagnostici, TAC, risonanze e altri accertamenti indispensabili. Tanasi è stato anche promotore del Comitato Vittime delle Liste d’Attesa, nato per dare voce a chi da tempo subisce rinvii tali da compromettere la continuità delle cure. La grande partecipazione registrata oggi dimostra quanto sia urgente affrontare con decisione un problema che penalizza migliaia di cittadini e mette a rischio il diritto alla salute sancito dalla Costituzione. Per questo il Codacons chiede alla Regione un immediato intervento strutturale: potenziamento della medicina territoriale, ampliamento reale dell’offerta, trasparenza dei percorsi e monitoraggio costante dei tempi effettivi di erogazione.