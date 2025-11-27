Ladri in casa del sindaco di Raffadali, escluso il movente politico

I ladri si sono introdotti nell'abitazione del sindaco di Raffadali e direttore generale del Dipartimento delle finanze della Regione, Silvio Cuffaro, fratello dell'ex governatore della Sicilia, approfittando dell'assenza dei proprietari. Dopo aver forzato la porta d'ingresso, hanno rovistato in ogni stanza portando via servizi da tavola, ceramiche e oggetti in cristallo di valore. Il furto, avvenuto mentre erano in corso lavori di ristrutturazione, e' stato scoperto al rientro in casa e denunciato ai carabinieri. Le prime ipotesi investigative escludono motivazioni politiche: si tratterebbe di un'azione mirata al bottino, il cui valore non e' stato ancora quantificato. I carabinieri della Scientifica hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per risalire ai responsabili.