Evade dagli arresti domiciliari, arrestato a Ragusa

CronacaRagusa

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura hanno tratto in arresto in flagranza un 22enne per evasione dagli arresti domiciliari, misura alla quale il giovane era sottoposto dallo scorso 30 ottobre, in quanto indagato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.. Nel corso dell’ordinario servizio di controllo del territorio, gli operatori della volante hanno notato il soggetto in un luogo diverso dal proprio domicilio, pertanto, avendo violato le prescrizioni connesse al provvedimento restrittivo, lo hanno denunciato in stato di arresto per il reato di evasione; quindi, il predetto è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.

