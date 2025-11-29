Modica, fermato tunisino di 53 anni: avrebbe incendiato le auto della Finanza

La Guardia di Finanza, con i colleghi della Polizia, hanno fermato, a Modica Alta, il presunto autore dell’atto incendiario compiuto tre notti fa a Modica ai danni di tre auto della Guardia di Finanza parcheggiate sotto la caserma di corso Umberto I, sede della Compagnia delle Fiamme Gialle. La persona fermata è un cittadino tunisino di 53 anni proveniente da fuori provincia. L’uomo è stato identificato dopo un’attenta visione delle immagini di videosorveglianza della zona. Restano ancora da chiarire le motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a compiere il gesto.

Si è in attesa che il Gip convalidi il fermo del 53enne.L’attacco incendiario ha destato molta preoccupazione nella comunità locale. Solidarietà alle forze dell’ordine è stata espressa da istituzioni locali e rappresentanti del territorio, che hanno condannato l’episodio come un attacco alle forze dell'ordine.