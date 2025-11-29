ou
Tentano un furto in gioielleria con la spaccata: un arresto a Palermo

CronacaPalermo

I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo, hanno arrestato un 37enne palermitano che ha tentato un furto con spaccata nella gioielleria Sutera divia Enrico Parisi in centro a Palermo. L'uomo avrebbe tentato il colpo insieme a un complice, cercando di spaccare la vetrina col lancio di una pietra. L'arrestato non appena ha visto imilitari ha cercato di fuggire. Il gip di Palermo ha convalidato l'arresto dell'uomo, mentre i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto successo e identificare il complice.

