Via libera della Regione alla stabilizzazione di 259 lavoratori Asu

Prosegue il percorso di stabilizzazione del personale Asu. La giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 22 milioni di euro che garantirà a 259 lavoratori, in servizio presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture di essere assunti alla Servizi ausiliari Sicilia, società partecipata dalla Regione. "Si tratta di un importante risultato per lavoratori che da anni garantiscono servizi essenziali nell'amministrazione regionale. L'approvazione rappresenta un segnale concreto di attenzione verso chi ha contribuito al funzionamento degli uffici pubblici in condizioni di precarietà, offrendo ora prospettive di certezza occupazionale", dichiara il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre ad interim anche la carica di assessore alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro. Il piano finanziario prevede lo stanziamento di 917 mila euro per dicembre 2025 e oltre 11 milioni per le annualità successive, risorse reperite attraverso la rimodulazione di capitoli di bilancio esistenti, senza nuovi oneri per le casse regionali. Le nuove unità continueranno ad essere impiegate presso i dipartimenti di appartenenza, in coerenza con le esigenze espresse dagli uffici regionali e nel rispetto delle norme vigenti in materia di equilibrio economico-finanziario.