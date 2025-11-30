Palermo, danno fuoco a palme e danneggiano convento: 6 identificati

I Carabinieri della Stazione di Borgetto, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, un minorenne imputabile e segnalato altri cinque infraquattordicenni, ritenuti responsabili di danneggiamento.Nei giorni scorsi la madre superiore di un istituto religioso del comune situato ai piedi del monte Crocefia, si è rivolta ai militari dopo aver trovato alcune finestre del convento rotte. Le indagini, avviate anche tramite la visione degli impianti di videosorveglianza presenti anche nelle zone limitrofe la struttura religiosa, hanno permesso ai Carabinieri, di identificare il gruppo di giovanissimi che, forse annoiati, hanno dapprima provato a incendiare due palme decorative poste nelle immediate vicinanze dell’istituto e successivamente, con il lancio di alcune pietre, hanno mandato in frantimi i vetri di due finestre dell’istituto.