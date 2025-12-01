Il PD chiede 5 milioni per la legge speciale su Ibla, ma troppi soldi sono ancora da spendere

Puntuale come la dichiarazione dei redditi; immancabile come il festival di Sanremo; implacabile come il solleone di agosto e le zanzare, di notte. E’ il tormentone dei soldi per la cosìddetta “Legge su Ibla” 61/81, soldi che i parlamentari ragusani del PD giudicano sempre insufficienti in ossequio ad un principio di esclusività: solo per Ibla, niente tagli a favore di altre realtà o, come si era proposto qualche anno fa, includendo nei benefici i Comuni Unesco del Val di Noto. Magari ridimensionando i fondi per Ibla che, in 44 anni, hanno raggiunto una cifra record: quasi 250 miliardi delle vecchie lire. I conti sono reali e provengono da un focus sulla normativa speciale - in Sicilia di simile c’è la legge su Ortigia - svolto dall’associazione “San Bartolomeo – Sistemi Culturali” di Ragusa che, nel giugno del 2022, ha promoso un momento di confronto fissando, a quella data, il monte contributi alla legge su Ibla a 120 milioni di euro, circa 240 miliardi delle vecchie lire, un tesoretto niente male. Considerando i finanziamenti degli ultimi tre anni, appare realistica la somma di 250 MILIARDI delle vecchie lire.

E anche quest’anno si ripropone il clichet dei “soldi che non bastano mai”, tanto che si vorrebbe aumentare la dotazione regionale destinata alla legge su Ibla.

Nella finanziaria 2025 il contributo di un milione e mezzo di euro è stato “salvato” da un emendamento del parlamentare DC, Ignazio Abbate, dopo che il Dem Nello Dipasquale aveva provveduto a presentare un proprio emendamento per finanziare la norma con 5 milioni di euro e non per un milione e mezzo. Fatti due conti, si è scoperto che il rifinanziamento della legge su Ibla non era stato inizialmente previsto nella manovra, come ricorda il consigliere comunale di Ragusa, Peppe Podimani, del Partito Democratico.

Di “disattenzione” viene accusata anche l’amministrazione comunale “a partire – dice ancora Podimani - dal sindaco Cassì, ormai collega di partito del Presidente Schifani: dovrebbe mostrare una maggiore attenzione nel rivendicare con forza risorse per la sua città”.

Fuori dal coro di doglianze, la vicepresidente del Consiglio comunale di Ragusa, Rossana Caruso, del Gruppo Misto. “Va sottolineato – afferma – che il vero nodo non è il rifinanziamento della legge, che puntualmente arriva ogni anno, bensì la concreta capacità di spendere le risorse disponibili. Ingenti somme continuano infatti a giacere presso la Regione in attesa di essere utilizzate e, senza un’accelerazione nella capacità amministrativa e progettuale, il semplice stanziamento dei fondi rischia di non tradursi in interventi reali sul territorio”.