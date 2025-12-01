Parto a lieto fine alle 3,30 di notte su un'ambulza del 118 a Catania

Un parto "precipitoso" ma con un 'lieto fine', a bordo di un'ambulanza del 118 a poche centinaia di metri dall'ospedale Cannizzaro di Catania.

È accaduto in piena notte nel capoluogo etneo, con prologo alle 3.30 quando dalla Centrale operativa è stata allertata la postazione "Ct2" che ha sede nel Presidio territoriale di assistenza (Pta) San Luigi.

Immediatamente è entrato in azione l'equipaggio composto dal medico Maria La Magna, dall'infermiere Salvio Spedalieri e dall'autista-soccorritore della Seus, Alfio Battiato.

Nel giro di pochi minuti l'arrivo nell'abitazione della donna, che si è fatta trovare già pronta sulle scale. Subito dopo il trasporto verso il Cannizzaro e quindi l'imprevisto alle 3.50 con il parto in ambulanza. Dopo la prima assistenza da parte del 118 madre e neonata sono stati presi in carico dal pronto soccorso ostetrico dell'ospedale catanese dove è avvenuto il taglio del cordone ombelicale.

"Siamo orgogliosi - ha commentato il presidente della Seus, Riccardo Castro nel rendere noto l'intervento - per l'ennesimo esempio di buona sanità grazie a un eccellente lavoro di squadra che ha visto in campo il 118 e gli operatori dell'ospedale Cannizzaro. Alla neonata un grande abbraccio di benvenuta alla vita".