ou
ULTIME NOTIZIE

Due rapine in quattro giorni a Paternò, arrestati due malviventi

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Parto a lieto fine alle 3,30 di notte su un'ambulza del 118 a Catania

Parto a lieto fine alle 3,30 di notte su un'ambulza del 118 a Catania

CronacaCatania

Un parto "precipitoso" ma con un 'lieto fine', a bordo di un'ambulanza del 118 a poche centinaia di metri dall'ospedale Cannizzaro di Catania.
È accaduto in piena notte nel capoluogo etneo, con prologo alle 3.30 quando dalla Centrale operativa è stata allertata la postazione "Ct2" che ha sede nel Presidio territoriale di assistenza (Pta) San Luigi.
Immediatamente è entrato in azione l'equipaggio composto dal medico Maria La Magna, dall'infermiere Salvio Spedalieri e dall'autista-soccorritore della Seus, Alfio Battiato.
Nel giro di pochi minuti l'arrivo nell'abitazione della donna, che si è fatta trovare già pronta sulle scale. Subito dopo il trasporto verso il Cannizzaro e quindi l'imprevisto alle 3.50 con il parto in ambulanza. Dopo la prima assistenza da parte del 118 madre e neonata sono stati presi in carico dal pronto soccorso ostetrico dell'ospedale catanese dove è avvenuto il taglio del cordone ombelicale.
"Siamo orgogliosi - ha commentato il presidente della Seus, Riccardo Castro nel rendere noto l'intervento - per l'ennesimo esempio di buona sanità grazie a un eccellente lavoro di squadra che ha visto in campo il 118 e gli operatori dell'ospedale Cannizzaro. Alla neonata un grande abbraccio di benvenuta alla vita".

Potrebbero Interessarti