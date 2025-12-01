ou
ULTIME NOTIZIE

Assalto a portavalori a Reggio Calabria, bottino quasi 2 milioni

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
    Mavic MAX BANNER ALTO
Landini domani a Palermo in vista dello sciopero generale

Landini domani a Palermo in vista dello sciopero generale

EconomiaPalermo

Tappa a Palermo domani, martedì 2 dicembre, per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che parteciperà a tre assemblee sindacali in preparazione dello sciopero generale del 12 dicembre contro una legge Finanziaria che il sindacato "ingiusta". A oggi in Sicilia si sono svolte 170 assemblee nei luoghi di lavoro. Il programma della giornata prevede una prima assemblea all'aeroporto Falcone e Borsellino, dalle 10 alle 12 nella sala conferenze del centro direzionale. Landini sarà poi a Palermo all'ospedale Civico nella sala Multimediale di piazza Leotta 4, dove alle 12.30, prima dell'inizio dell'assemblea con i lavoratori, incontrerà la stampa. L'assemblea si concluderà alle 15. Il segretario della Cgil si sposterà poi a Carini, dove, dalle 15.30 alle 17, è prevista l'assemblea al cantiere Ri.med Research Center. Nel giorno dello sciopero generale il 12 dicembre a Palermo è in programma una manifestazione a carattere regionale, con concentramento alle 9.30 a Porta Felice (piazza Santo Spirito), corteo e comizio a piazza Indipendenza. In piazza anche le principali vertenze della Sicilia. Prevista la partecipazione del mondo dell' associazionismo a partire da quello giovanile. "Lo sciopero generale - dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino - nella nostra regione si riempirà anche di contenuti e rivendicazioni a carattere regionale. Scioperiamo contro il degrado morale delle istituzioni regionali e per una finanziaria regionale che dia risposte alla collettività e in primo luogo ai giovani". Sul piano nazionale, sottolinea il leader sindacale, "chiediamo profonde modifiche a una legge Finanziaria ingiusta. Occorre aumentare salari e pensioni, bloccare l'innalzamento dell'età pensionabile, investire su sanità e istruzione, piuttosto che sul riarmo, contrastare la precarietà, mettere in campo una riforma fiscale equa e politiche industriali e del terziario". "Per quanto riguarda la Regione - conclude Mannino - rivendichiamo una Finanziaria regionale che dia risposte alle giovani generazioni, alle donne, al mondo del lavoro. I giovani siciliani devono potere esercitare il diritto a costruire nella propria terra il proprio futuro. Diciamo 'no' alla gestione clientelare delle risorse pubbliche che produce degrado su degrado".

Potrebbero Interessarti