Landini domani a Palermo in vista dello sciopero generale

Tappa a Palermo domani, martedì 2 dicembre, per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, che parteciperà a tre assemblee sindacali in preparazione dello sciopero generale del 12 dicembre contro una legge Finanziaria che il sindacato "ingiusta". A oggi in Sicilia si sono svolte 170 assemblee nei luoghi di lavoro. Il programma della giornata prevede una prima assemblea all'aeroporto Falcone e Borsellino, dalle 10 alle 12 nella sala conferenze del centro direzionale. Landini sarà poi a Palermo all'ospedale Civico nella sala Multimediale di piazza Leotta 4, dove alle 12.30, prima dell'inizio dell'assemblea con i lavoratori, incontrerà la stampa. L'assemblea si concluderà alle 15. Il segretario della Cgil si sposterà poi a Carini, dove, dalle 15.30 alle 17, è prevista l'assemblea al cantiere Ri.med Research Center. Nel giorno dello sciopero generale il 12 dicembre a Palermo è in programma una manifestazione a carattere regionale, con concentramento alle 9.30 a Porta Felice (piazza Santo Spirito), corteo e comizio a piazza Indipendenza. In piazza anche le principali vertenze della Sicilia. Prevista la partecipazione del mondo dell' associazionismo a partire da quello giovanile. "Lo sciopero generale - dice il segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino - nella nostra regione si riempirà anche di contenuti e rivendicazioni a carattere regionale. Scioperiamo contro il degrado morale delle istituzioni regionali e per una finanziaria regionale che dia risposte alla collettività e in primo luogo ai giovani". Sul piano nazionale, sottolinea il leader sindacale, "chiediamo profonde modifiche a una legge Finanziaria ingiusta. Occorre aumentare salari e pensioni, bloccare l'innalzamento dell'età pensionabile, investire su sanità e istruzione, piuttosto che sul riarmo, contrastare la precarietà, mettere in campo una riforma fiscale equa e politiche industriali e del terziario". "Per quanto riguarda la Regione - conclude Mannino - rivendichiamo una Finanziaria regionale che dia risposte alle giovani generazioni, alle donne, al mondo del lavoro. I giovani siciliani devono potere esercitare il diritto a costruire nella propria terra il proprio futuro. Diciamo 'no' alla gestione clientelare delle risorse pubbliche che produce degrado su degrado".