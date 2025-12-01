Modica, la nascita della grande Fisica: all'Istituto Archimede si presenta il libro su Orso Mario Corbino

Nell’Aula Magna dell’ Istituto Archimede di Modica, Ente promotore dell’evento, in collaborazione con la Fondazione Grimaldi e con il patrocinio del Comune di Modica, sarà presentato venerdì 5 dicembre alle 17.00 il libro dell’ingegnere Andrea Vaccaro “ ORSO MARIO CORBINO Il padre dell’X FACTOR della Fisica”: in esso l’autore ricostruisce la vita dello scienziato originario di Augusta (1876-1937), che fu anche manager e politico, inquadrandola nei contesti territoriali e storici in cui si svolse e, inaspettatamente, fornisce elementi significativi per ricordare la carriera scientifica di Giovan Pietro Grimaldi e i punti di contatto nella formazione dei due; implicitamente, ripercorre “la nascita della Grande Fisica che tra fine Ottocento e i primi del Novecento muove dalla Sicilia”, come ha scritto la storica della Fisica M. Luisa Bonolis. Nei fatti, Grimaldi e Corbino (nella foto) e si laurearono entrambi in fisica, il primo a Catania e il secondo a Palermo con il prof. Damiano Macaluso e ne divennero assistenti ed entrambi affiancarono Pietro Blaserna, fisico di fama mondiale, prima a Palermo e poi a Roma, nell’Istituto di Via Panisperna.