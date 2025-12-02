Lavori per il raddoppio della Ragusa-Catania: accesso ispettivo della DIA

Accesso ispettivo della Direzione investigativa antimafia di Catania nel cantiere del Lotto 1 del raddoppio della Ragusa-Catania, in corso di realizzazione. L’obiettivo è acquisire tutte le informazioni relative al cantiere – sub appaltatori presenti, manodopera, entrate e uscite giornaliere – ai fini di prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata. I controlli rientrano nelle funzioni della Dia che ha la delega alle ispezioni sui luoghi di lavoro dei grandi appalti pubblici. La Ragusa-Catania è una delle opere più importanti in corso di realizzazione in Sicilia. I lavori sono stati suddivisi in quattro lotti, tutti aggiudicati all’inizio del 2023. Complessivamente è previsto un investimento di quasi un miliardo e mezzo di euro, finanziato dal Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020, da risorse di Anas e, in parte, anche da fondi della Regione Siciliana Poc 2014-2020.