Musica. Giuseppina Torre torna nella sua Sicilia: il 6 dicembre a Caltagirone, il 7 a Pozzallo

Dopo il successo dei concerti in Australia, in Serbia e del tour in Italia, la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE torna nella sua Sicilia sabato 6 e domenica 7 dicembre per due appuntamenti speciali, dove porterà la sua storia e la sua musica come testimonianza nella lotta contro la violenza sulle donne.

Da sempre attenta a coniugare la sua sensibilità artistica e il suo impegno civile Giuseppina Torre sceglie ancora una volta di mettersi in gioco in prima persona, trasformando le note del suo pianoforte in un messaggio di forza e consapevolezza, tanto da essere conosciuta come “la pianista con le scarpe rosse”.

La pianista e compositrice vittoriese eseguirà dal vivo i brani tratti dal suo ultimo album “THE CHOICE” (Sony Music Italia) e dal precedente “LIFE BOOK” (Universal Music Italia) e presenterà anche il suo primo libro “UN PIANO PER RINASCERE. LA MIA STORIA DAL VIVO” (Solferino, pp. 192), scritto insieme alla giornalista Barbara Visentin.

Il libro racconta la storia di Giuseppina Torre che ha vissuto a lungo in una relazione segnata da violenza psicologica e fisica. Dietro il successo, nascondeva una sofferenza profonda ma, con coraggio e grazie alla musica, è riuscita a liberarsi e a ricostruire la propria vita. La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili: un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.

Questi gli appuntamenti con Giuseppina Torre (presentazione del libro e/o concerto):

6 dicembre – Chiesa S. Francesco di Paola – Caltagirone (Catania) PRESENTAZIONE LIBRO + CONCERTO

7 dicembre – Spazio Cultura Meno Assenza – Pozzallo (Ragusa) CONCERTO

6 dicembre, alle ore 19.30, presso la Chiesa S. Francesco di Paola di Caltagirone, presenterà il suo libro e suonerà in concerto in una serata condotta da Denise Murgo e organizzata dalla Proloco di Caltagirone. Ingresso libero fino a esaurimento posti con contributo volontario di 10 euro.

Il 7 dicembre, alle ore 19.00, presso Spazio Cultura Meno Assenza a Pozzallo suonerà in concerto. La serata è patrocinata dal Comune di Pozzallo. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Pubblicato da Bollettino Edizioni Musicali e distribuito da Sony Music Italia in fisico e in digitale (https://bio.to/giuseppinatorre), “THE CHOICE” è il suo terzo album, che ha prodotto con la supervisione artistica di ROBERTO CACCIAPAGLIA, registrato e missato da Gianpiero Dionigi presso il Glance Studio di Milano e masterizzato da Pino “Pinaxa” Pischetola presso Pinaxa Studio.