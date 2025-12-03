Microcamera e auricolari per la patente di guida, denunciato a Catania

La polizia ha denunciato per truffa aggravata un pregiudicato 37enne catanese, il quale ha tentato di superare con un aiuto esterno l'esame teorico per il conseguimento della patente di guida.

L'uomo è stato scoperto - nel corso di uno dei periodici controlli della squadra di polizia giudiziaria della Polstrada Sicilia Orientale negli uffici della Motorizzazione.

I poliziotti hanno fermato l'uomo all'uscita dall'aula d'esame e con l''uso del metal-detector gli hanno trovato addosso una telecamera sotto il maglione e un auricolare all'orecchio. L'attrezzatura è stata sequestrata e il trentasettenne denunciato per truffa aggravata in concorso.