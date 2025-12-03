Equitazione, week end con i cavalli a Catania per il 'Sicilia Pony Show 2025'

Oltre 200 bambini con i propri pony sono attesi da venerdì 5 a domenica 7 dicembre negli impianti del New Eagle's Asd di Catania per l'edizione 2025 del Sicilia Pony Show. La macchina organizzativa gira a pieno regime per accogliere la schiera di futuri campioni che si riuniranno per tre giornate in quello che è considerato l'evento ludico siciliano più popolare riservato interamente al mondo del pony. Si svolgerà nella giornata di sabato 6 dicembre, la tradizionale cerimonia di apertura che vedrà in campo, in una grande festa del mondo pony tutti i bambini in rappresentanza dei diversi circoli di appartenenza. Un fine settimana all'insegna dello sport, ma all'insegna del gioco e della promozione degli sport equestri a livello ludico e della valorizzazione dei valori che gli sport equestri, grazie ai pony e ai cavalli, anche loro riconosciuti come veri atleti dalla Riforma dello Sport, sono in grado di trasferire ai bambini e ai praticanti. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione di interesse regionale che si svolge sotto l'egida del Comitato Regionale FISE Sicilia, vedrà quest'anno la novità dei Campionati Regionali invernali pony per la disciplina del salto ostacoli, ma sono davvero numerose le discipline nelle quali si confronteranno i bimbi provenienti da ogni parte della Sicilia e che fanno parte della base degli sport equestri isolani.

Oltre alle tradizionali prove di salto ostacoli, infatti, il palinsesto del Sicilia Pony Show, edizione 2025 prevede prove di Club, Mounted games, Country Jumping, Combinata, Carosello, Gimkana 2, Gimkana Jump 40, Piccolo Gran Premio, Run & Ride e Pony Games. Tutte specialità che fanno parte del mondo ludico e che compongono l'offerta dei tantissimi centri ippici siciliani per la "messa in sella" dei bambini che si avvicinano al mondo degli sport equestri.

Un momento speciale della manifestazione sarà dedicato al Team Pony Sicilia, il progetto voluto dal Comitato Regionale per la crescita del settore agonistico dei pony. I componenti del Team Pony Sicilia, ovvero i giovani che durante la stagione hanno ottenuto i migliori risultati riuscendo a far parte del team isolano, riceveranno un riconoscimento per l'impegno e per la costanza dei risultati sportivi del 2025.

"Per la Sicilia degli sport equestri - ha commentato il Presidente del Comitato Regionale FISE Sicilia, Flavio Sinagra - il Sicilia Pony Show è un momento molto importante. Atteso da istruttori e tecnici, come momento di verifica del lavoro svolto durante l'anno, ma anche dai bambini che hanno l'opportunità di prendere parte a una vera festa del mondo pony. Si tratta di un momento in cui lo sport con le sue rigide regole e il divertimento si fondono insieme contribuendo alla formazione dei giovani binomi. Passa anche da momenti promozionali come questi la crescita degli sport equestri in Sicilia e per questo motivo il Comitato Regionale continuerà a sostenerli e incentivarli", ha concluso Sinagra.