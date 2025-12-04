ou
Messina, detenuto muore durante corsa in ospedale: aperta un'inchiesta

Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni del Nas in 40 province

Fatti&Notizie

I Carabinieri del Nas di Torino e Genova, hanno dato esecuzione ad oltre 60 decreti di perquisizione, emessi dalla Procura della Repubblica di Savona, nelle province di Alessandria, Ascoli Piceno, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Lecce, Livorno, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza.
I provvedimenti sono stati eseguiti a carico di persone orbitanti nel mondo del bodybuilding, nel contesto di una attività d'indagine finalizzata a contrastare un illecito traffico di farmaci dopanti.
Le attività di polizia giudiziaria, finalizzate al sequestro delle illecite sostanze, sono state eseguite con l'ausilio dei Comandi Arma e dei N.A.S. territorialmente competenti, nonché del personale della Sezione Cripto valute del Comando Carabinieri Antisofisticazione Monetaria.

