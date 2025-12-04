ou
Colto da malore, salvato dai carabinieri nel Messinese

CronacaMessina

L'Unione Sindacale Italiana Carabinieri - USIC Sicilia esprime il più vivo apprezzamento ai militari della Stazione di Monforte San Giorgio e della Sezione Radiomobile di Milazzo per l'intervento effettuato lo scorso 27 novembre a Venetico (Messina).
"A seguito di una segnalazione giunta al NUE-112 per una lite tra vicini in un'abitazione del centro - si legge nella nota - i militari sono intervenuti prontamente per riportare la calma.
Nella circostanza, uno dei coinvolti, ha manifestato un improvviso peggioramento delle condizioni di salute, con evidenti segni di agitazione, fino a perdere conoscenza per un presunto arresto cardio-circolatorio. Grazie alla professionalità, alla prontezza e alla formazione specifica dei Carabinieri del Radiomobile, che si sono alternati nelle manovre di rianimazione cardio-polmonare, l'uomo è tornato cosciente ed è stato successivamente affidato alle cure dei sanitari del 118, nel frattempo giunti, e poi trasportato all'ospedale di Milazzo, dove è stato trattenuto in osservazione non in pericolo di vita".

