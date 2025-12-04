Vittoria, consigliera Dem "spara a zero" su Cuffaro: la DC sospende la fiducia alla Giunta

La maggioranza che sostiene il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, "perde" il sostegno della DC. Si tratta di una sospensione dell'appoggio alla Giunta comunale. Alla base della rottura le dichiarazioni rilasciate dalla consigliera del Partito Democratico, Roberta Sallemi, che avrebbe ufficializzato la rottura nei rapporti politici interni al Consiglio. La decisione della Nuova DC arriva dal capogruppo del partito in Consiglio Marco Greco. Una presa di posizione che l'esponente democristiano definisce un “atteggiamento non più compatibile con un clima di collaborazione istituzionale” da parte della consigliera Sallemi, riferendosi ad un post pubblicato sui social parlando dell’arresto di Totò Cuffaro. Sallemi scrive di personaggi che tornano sempre a galla nei Comuni, alla Regione e al governo della Nazione, perché qualcuno li tiene a galla. L’esponente del PD scrive ancora di come la “Nuova” DC, per come appare a molti, funziona così: si infiltra ovunque ci sia da spartire, ovunque ci sia da sistemare il compare, il parente, l’amico dell’amico. Secondo Marco Greco, le parole di Roberta Salemi non possono essere relegate a semplici “opinioni personali” ma rappresentano una vera e propria “posizione politica che coinvolge l’intero partito” di appartenenza. Il capogruppo DC ha inoltre rimarcato l’incoerenza del percorso politico della consigliera, eletta in una lista civica, transitata nel PD, con un incarico regionale e parte di una Giunta locale definita “poco produttiva”.

"La sospensione del sostegno alla Giunta Aiello - dichiara Greco - sarà effettiva fino alle eventuali scuse pubbliche della consigliera e a una presa di distanza formale del PD".