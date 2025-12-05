Fp Cgil, il personale del Tribunale di Siracusa aderisce allo sciopero

Il personale del Tribunale di Siracusa aderisce allo sciopero proclamato per oggi da FP CGIL per l’intero comparto della Giustizia: amministrazione penitenziaria, giustizia minorile e di comunità, organizzazione giudiziaria, e archivi notarili. Diverse le motivazioni. La legge di bilancio attualmente in discussione non prevede risorse sufficienti per stabilizzare i circa 12.000 lavoratori e lavoratrici assunti con i fondi del PNRR, il cui contratto rischia di scadere senza rinnovo. Senza la stabilizzazione immediata e una programmazione seria degli organici, interi settori della giustizia - tribunali, procure, corti d’appello, archivi - rischiano di tornare al collasso, con gravi ricadute in termini di diritti per i cittadini e di funzionamento per lo Stato. L’Ufficio per il Processo - istituito come modello organizzativo fondamentale per garantire la funzionalità effettiva dei tribunali, gestire lo studio dei fascicoli, predisporre atti, smaltire l’arretrato e organizzare le udienze - è nel cuore del funzionamento della giustizia. Oggi l’Upp è sostenuto per lo più da personale con contratti a termine, senza garanzie di stabilizzazione o continuità. Mentre quei contratti - introdotti dal PNRR - avrebbero dovuto servire a rendere stabile la struttura, l’assenza di risorse nella legge di bilancio rischia di trasformare l’Upp in un “cantiere a termine”: una riforma incompiuta che finirebbe per aggravare la crisi degli uffici giudiziari.