Artiginato, apre a Milano la 30esima Fiera: 200 aziende della Sicilia

Sono oltre 2.800 gli espositori provenienti da 90 Paesi in rappresentanza di micro e piccole imprese.

Nel primo giorno di apertura c'è stata già una folla di visitatori in coda agli ingressi per i controlli di sicurezza.

Al taglio del nastro Antonio Intiglietta, presidente Ge.Fi., Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, Edmondo Tamajo, assessore alle Attività Produttive Regione Sicilia, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, Giovanni Bozzetti, presidente Fondazione Fiera Milano, Carlo Bonomi, presidente Fiera Milano Spa.

"Nella trentesima edizione voglio ricordare il panorama di questi anni - ha detto Intiglietta - in cui sono venuti qui 15mila artigiani da 100 Paesi del mondo e più di 24 milioni di persone". La Regione Lombardia "è da sempre vicina a questo mondo - ha detto Fontana -, perché crede che questo comparto sia la spina dorsale della nostra economia". L'assessora Cappello ha invece ricordato come "questa settimana vale circa 200 milioni di indotto per Milano".

Come Regione Sicilia "abbiamo circa duecento aziende, Milano è una vetrina importante su cui investiamo", ha spiegato l'assessore Tamajo.

"Qua le mani parlano e raccontano straordinarie storie di bellezza - ha concluso Giovanni Bozzetti -, difendere l'artigianato significa difendere il nostro Paese".