Roberta Casale del Cus Catania convocata in nazionale

L'atleta del Cus Catania Maria Roberta Casale è stata convocata in Nazionale per participare alla Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile che si svolgeràa Burgos, in Spagna, i prossimi 13 e 14 dicembre. La spadista, classe 2008, non è nuova alle "chiamate" della Fis. La prima convocazione risale infatti, al gennaio 2023, quando gareggiò rappresentando la Nazionale ai Campionati del Mediterraneo disputati a Zagabria (Croazia) riservati agli atleti Under 15- Under 17. Da allora, è stato un continuo e costante susseguirsi di successi, vittorie e convocazioni ottenute grazie al suo ranking. La cusina, già campionessa nazionale uscente della categoria Cadette (Under 17) e ora terzai n Italia tra i Giovani (Under 20), categoria a cui è approdata quest'anno, aveva partecipato alla Coppa del Mondo Under 20 di spada femminile anche lo scorso anno, quando era ancora una cadetta, tant'è che era la più giovane, gareggiando per la prova individuale.