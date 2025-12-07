Pippo Gennuso (FI): Tutti a Bruxelles per difendere l'agricoltura siciliana

"Il 18 dicembre saremo tutti a Bruxelles per difendere l'agricoltura siciliana". Pippo Gennuso responsabile del Dipartimento Agricoltura di Forza Italia, invita la categoria alla mobiitazione per una manifestazione contro i tagli proposti dall'Unione europea alla Politica Agricola Comune che mette a rischio in Sicilia migliaia di imprese che ogni giorno difendono territorio, qualità e sostenibilità.

"L’Europa - dice Gennuso - vuole ridurre le risorse e spostarle verso altri settori, anche militari. Una scelta inaccettabile che colpisce chi protegge le nostre comunità – denuncia ancora Pippo Gennuso - La Coldiretti sarà a Bruxelles con oltre 10.000 agricoltori e 1.000 trattori che arriveranno da ogni parte d'Italia. La Sicilia parteciperà compatta e numerosa: serve una scossa politica forte. Senza agricoltura non c’è sicurezza alimentare. Non c’è tutela del territorio. Non c’è futuro. La Pac - conclude l'esponente di Forza Italia - non è solo un aiuto al reddito: è qualità del cibo, cura delle aree interne, lotta al dissesto, tutela del paesaggio e resilienza climatica". Il presidente nazionale di Coldiretti, Gianni Prandini, avverte:" Il progetto della Commissione europea prevede tagli del 22%, pari a 9 miliardi in meno per l’Italia.

(nella foto da sinistra Gianni Prandini, Pippo Gennuso e Antonio Tajani)