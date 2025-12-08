Cerca lavoro ma viene truffata, denunciato un 33enne a Catania

Pubblica un annuncio online per cercare lavoro ma viene truffata. Vittima una 20enne catanese, che ha denunciato ai Carabinieri di aver consegnato 392 euro a un uomo che le aveva prospettato un impiego, rivelatosi poi inesistente.

La truffa sarebbe iniziata con una telefonata da un numero sconosciuto: l'interlocutore, dopo averle promesso un lavoro "su misura", le avrebbe dato appuntamento in piazza Michelangelo Buonarroti, chiedendole di portare 100 euro in contanti "per pagare un commercialista". La giovane, fiduciosa, avrebbe consegnato il denaro allo sconosciuto. Nelle ore successive, la vittima sarebbe stata contattata nuovamente e indotta a versare ulteriori somme. L'uomo avrebbe poi sollecitato nuovi pagamenti.

Ma a quel punto è scattata la segnalazione ai militari.

Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di risalire al truffatore, un 33enne catanese denunciato all'autorità giudiziaria.