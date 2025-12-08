Volleiste intossicate a Zafferana Etnea, 'vicinanza dell'ammininistrazione'

L’Amministrazione comunale di Zafferana Etnea esprime la propria piena vicinanza alle atlete del Volley ’96 Milazzo, squadra ospite e della Zafferana Volley, coinvolte nel grave episodio verificatosi durante una partita di pallavolo femminile, che si è svolta presso il palatenda comunale.

Sin dalle prime segnalazioni, l’Amministrazione ha attivato, con tempestività, tutte le procedure di verifica, avvalendosi del supporto dei tecnici comunali e dei professionisti incaricati. Gli accertamenti sono stati svolti alla presenza del Sindaco e dei membri della Giunta, al fine di garantire la massima trasparenza e un monitoraggio diretto della situazione.

Il Comune è in costante contatto con le autorità competenti e assicura la più ampia collaborazione, per fare chiarezza sulle cause dell’accaduto e per adottare ogni misura necessaria a tutelare la sicurezza degli impianti sportivi e di quanti li frequentano. L’Amministrazione comunale rinnova, infine, l’augurio di pronta ripresa a tutte le atlete coinvolte.