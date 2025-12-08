Volley Modica battuta a Gioia del Colle: poche attenuanti

JV Gioia del Colle 3

Volley Avimec Modica 0

Parziali: 25/20, 25/18, 25/11

JV Gioia del Colle: Romolo Mariano 8, Frumuselu 8, Sette 15, Longo 1, Persoglia 5, Sabbi 21, Pierri (L1), n.e. Marra, Milan, Chinello, Carta, Utro (L2). All. Francesco Racaniello.

Avimec Modica: Barretta 3, Bertozzi 4, Lugli 7, Putini, Chillemi 6, Cipolloni Save 2, Tomasi, Buzzi 3, Garofolo 4, Pietro Mariano 6, Nastasi (L1), n.e. Raso, Pappalardo (L2) Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Fabio Pasquali e Filippo Erman

Passo indietro della Volley Avimec Modica che al “PalaCapurso” di Gioia del Colle si arrende in tre set alla “rinata” JV che vince con una certa facilità in 76' di gioco il secondo match casalingo consecutivo dopo quello contro Terni e continua la sua risalita nella graduatoria del girone Blu del campionato di serie A3. Frenano, invece, i biancoazzurri di coach Enzo Distefano, che dopo un inizio in linea con le aspettative si sono sciolti come neve al sole alle prime difficoltà.

Per l'Avimec Modica, dunque, arriva una sconfitta cocente che frena la risalita. I biancoazzurri, infatti, subiscono anche il sorpasso della squadra pugliese e ora devono immediatamente voltare pagina e concentrarsi subito sull'importante match del “PalaRizza” di domenica prossima, quando riceveranno la visita del Terni Volley Academy dell'ex Javier Martinez.