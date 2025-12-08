Pnrr, Antonio Nicita (Pd): "Forti ritardi in Sicilia, criticità in Agricoltura"

"Il report sulla Regione Sicilia, richiesto in commissione Insularita', restituisce un quadro allarmante per l'avanzamento del Pnrr in Sicilia. Tra sei mesi scade il termine di prima rendicontazione, ma solo il 31% dei progetti in capo dalla Regione risulta essere 'in pagamento' e meno del 10% e' stato rendicontato. Alcuni settori mostrano performance particolarmente critiche: l'Agricoltura registra pagamenti pari al 4,47% del finanziamento ricevuto, mentre i Beni culturali non superano l'8,76% di avanzamento dei pagamenti, con una rendicontazione inferiore all'1%. Anche una missione strategica come la Missione 5 - Inclusione e Coesione, con oltre 222 milioni assegnati, presenta rendicontazione pari a zero nonostante oltre 1.900 progetti attivi. Eppure in Sicilia sono state gia' tagliati case di comunita', ospedali di comunita' e asili nido. Questi numeri parlano chiaro: il GOVERNO Schifani e' in clamoroso ritardo e rischiamo di perdere risorse vitali del PNRR, aggravando il divario gia' esistente della Sicilia rispetto al resto del Paese. A questi dati si associa il grave ritardo sui Fondi di Sviluppo e Coesione". Lo dichiara, in una nota, il senatore Antonio Nicita, capogruppo del PD in commissione bicamerale Insularita'.