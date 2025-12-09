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Mareamico Agrigento: rifiuti e amianto a Punta Bianca

Mareamico Agrigento: rifiuti e amianto a Punta Bianca

CronacaAgrigento

Un camionista ha abbandonato rifiuti ingombranti e due recipienti in amianto nella riserva di Punta Bianca, ad Agrigento.
Lo denuncia l'associazione Mareamico, che ha contattato la ditta Seap, la quale si è detta pronta ad eliminare questa discarica.
Il problema serio, spiega Mareamico, "sarà quello del trasporto di questa montagna di rifiuti fino all'entrata della riserva. Questo grave atto di inciviltà deve far riflettere sul fatto che da più di tre anni Punta Bianca è una riserva, ma solo sulla carta; e invece ha bisogno di attenti controlli giornalieri e tante telecamere".

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