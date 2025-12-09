Scicli, un arsenale nascosto nella sua officina: arrestato dalla Polizia 41enne

La Polizia - Squadra Mobile di Ragusa e Commissariato di Modica - ha arrestato un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver scoperto un vero e proprio arsenale nascosto in un’officina di sua proprietà, a Scicli. All’interno dell’officina, gli agenti, con l’aiuto di un’unità cinofila della Questura di Catania, hanno rinvenuto nove armi da fuoco con matricola abrasa, oltre a numerose munizioni. Le armi erano occultate tra i rottami di auto e altri materiali, abilmente nascoste per eludere controlli.

Il sequestro comprende un fucile a canne mozze, un fucile a pompa, una doppietta, un fucile semiautomatico, due carabine, una pistola, due revolver, e 87cartucce di vario calibro. Nel corso dell’operazione, l’arrestato è stato denunciato per detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni, e per ricettazione. Dopo le formalità è stato trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura. Le armi sequestrate sono ora al vaglio della Polizia Scientifica, che ne dovrà accertare la provenienza e verificare un eventuale uso criminale.