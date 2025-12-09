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Super Anticiclone sull'Italia, temperature fino a 20 gradi

Super Anticiclone sull'Italia, temperature fino a 20 gradi

Fatti&Notizie

Temperature fuori stagione e smog alle stelle. Lunga fase anomala in arrivo sull’Italia a causa della persistenza di un campo di alta pressione che ci terrà compagnia almeno fino a metà dicembre.
Il protagonista assoluto sarà l'anticiclone africano il quale, accompagnato da aria calda in quota, dominerà la scena su buona parte dell'Europa centro-occidentale. Saremo di fronte a una vastissima area di alta pressione che di fatto bloccherà qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di gelo sottolinea iLMeteo.it.
Da oggi martedì 9 dicembre e per buona parte della settimana l'anomalia più rilevante riguarderà il campo delle temperature in particolare sulle nostre montagne, con scarti rispetto alla media climatica di +10°C. Il picco di questa fase termica anomala è atteso per metà settimana, quando il richiamo caldo africano raggiungerà la sua massima intensità. Le zone più interessate, oltre le nostre montagne, saranno il Sud e le due Isole maggiori, dove si potranno toccare valori più tipici della primavera con punte massime fino a 20°C. Molto mite pure al Centro con valori intorno ai 15°C a Firenze e Roma.
Questo scenario favorirà anche l'accumulo di smog (come il PM10) nei bassi strati con conseguente peggioramento della qualità dell’aria. Nei prossimi giorni si prevedono valori di PM10 tra 60 e 80 µg/m³ nelle aree urbane e nelle pianure del Nord, con punte locali superiori.

Oggi, martedì 9 dicembre - Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse in Val Padana con locali nebbie. Pioviggine in Liguria. Al Centro: bel tempo prevalente; più nubi in Toscana. Al Sud: bel tempo con prevalenza di sole.

Domani, mercoledì 10 dicembre - Al Nord: nubi basse in Liguria, locali nebbie in pianura all’alba e di notte. Al Centro: tempo stabile. Al Sud: soleggiato e molto mite.

Giovedì 11 dicembre - Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e/o nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo.

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