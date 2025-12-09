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Lucio Schembari nuovo presidente Federfarma Ragusa

Lucio Schembari nuovo presidente Federfarma Ragusa

CronacaRagusa

Cambio al vertice di Federfarma Ragusa, il sindacato provinciale che rappresenta le farmacie private del territorio. Nel corso del Consiglio Direttivo riunitosi il 5 dicembre 2025, il dottor Lucio Schembari è stato eletto nuovo presidente per il triennio 2025-2028, raccogliendo il testimone dal dottor Luigi Bianculli.
La nomina di Schembari arriva in un momento particolarmente significativo per il comparto farmaceutico, chiamato a confrontarsi con nuove sfide: dalla digitalizzazione dei servizi alla crescente domanda di assistenza territoriale e di prossimità.

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