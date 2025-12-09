Lucio Schembari nuovo presidente Federfarma Ragusa
Cambio al vertice di Federfarma Ragusa, il sindacato provinciale che rappresenta le farmacie private del territorio. Nel corso del Consiglio Direttivo riunitosi il 5 dicembre 2025, il dottor Lucio Schembari è stato eletto nuovo presidente per il triennio 2025-2028, raccogliendo il testimone dal dottor Luigi Bianculli.
La nomina di Schembari arriva in un momento particolarmente significativo per il comparto farmaceutico, chiamato a confrontarsi con nuove sfide: dalla digitalizzazione dei servizi alla crescente domanda di assistenza territoriale e di prossimità.