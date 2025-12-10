Palermo, patto anti corruzione tra sindaci e burocrati

A Palermo, oggi e domani, il terzo appuntamento del progetto formativo Act Now - Active Citizens Together Now, finanziato dall'Unione europea, in particolare dall'Ufficio europeo per la lotta Antifrode (Olaf) e realizzato da Avviso Pubblico con la collaborazione di ANci Sicilia.Gli incontri, dal titolo "Anticorruzione e trasparenza negli enti locali: proteggere i fondi da mafie, corruzione e frodi", si tengono all'Assemblea regionale siciliana. Il progetto, che coinvolgera' successivamente anche le citta' di Padova e Roma, dopo aver gia' fatto tappa a Torino e Bari, si concludera' nuovamente nella citta' piemontese con una conferenza finale alla quale parteciperanno rappresentanti provenienti da diversi Paesi europei. L'attivita' formativa, completamente gratuita, e' rivolta a dirigenti, funzionari, responsabili anticorruzione, segretari comunali e dipendenti della pubblica amministrazione. I seminari sono aperti anche ad amministratori locali."I sindaci rivestono oggi un ruolo cruciale nella tutela della legalita', della trasparenza e dell'integrita' degli enti locali. Come primi responsabili dell'amministrazione comunale, essi rappresentano la prima linea di difesa contro frodi, corruzione e infiltrazioni mafiose: dalla gestione degli appalti e delle risorse pubbliche alla selezione del personale, passando per l'adozione di codici di condotta, meccanismi di controllo interno e pratiche amministrative responsabili", dice Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia e sindaco di Canicattini."E' responsabilita' di ogni sindaco vigilare affinche' ogni procedura appalti, concessioni, assunzioni si svolga nel pieno rispetto delle regole e con la massima trasparenza, prevenendo conflitti di interesse e qualsiasi forma di collusione. Inoltre - conclude Amenta - i sindaci hanno il compito di promuovere la cultura della legalita' e dell'etica pubblica, coinvolgendo amministratori, funzionari e cittadini in un impegno collettivo per la buona amministrazione".