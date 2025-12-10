Ars, opposizioni all'attacco sulla Finanziaria: "Manovra delle lobby"

Nel corso della seduta di oggi all'Ars, la prima delle due dedicate alla discussione generale sulla manovra finanziaria, sono intervenuti diversi deputati di opposizione.

Per Cateno De Luca (Sud chiama Nord) "il governo ha presentato una finanziaria di 'norme spot', non c'è alcuna visione sistemica, le risorse sono sperperate con il metodo dello spezzatino.

Se la maggioranza continuerà con la logica dell'autosufficienza senza ascoltare le proposte delle opposizioni, ne prenderemo atto e faremo quello che il regolamento d'aula ci permette". Dario Safina (Pd) ha puntato il dito contro una norma che "di fatto destina due milioni di euro sotto forma di 'risarcimento' alle attività commerciali di Mondello che potranno essere danneggiate dai cantieri di lavoro". "Ma i cantieri ci sono in tutte le città della Sicilia - ha aggiunto Safina - perché proporre un contributo solo per Mondello?". Ismaele La Vardera (Controcorrente) ha parlato di "finanziaria delle lobby, rivolta a interessi particolari. È una manovra miope, farcita di norme destinate ai 'compagni di merende' di questo governo. Con le altre forze di opposizione abbiamo predisposto una serie di proposte per affrontare i veri problemi dei siciliani".

"Siamo di fronte all'ennesimo assalto alla diligenza, questa manovra è incapace di affrontare le esigenze dell'isola.

Servirebbero invece misure in grado di alleggerire la burocrazia e garantire la trasparenza, anche per contrastare situazioni che favoriscono la corruzione" ha detto Roberta Schillaci (Movimento 5 Stelle) intervenendo nel corso della discussione generale sulla finanziaria. Valentina Chinnici (Pd) ha detto che "i fondi per la manutenzione delle scuole sono finiti a luglio, lasciando fuori molte domande. Eppure il governo ha addirittura diminuito le risorse destinate a questi interventi". Mario Giambona (Pd) ha sottolineato l'assenza dall'aula del presidente della Regione Renato Schifani.

"A volte il presidente Schifani appare 'scollegato dalla realtà', non sappiamo se questo atteggiamento sia dovuto alla sua percezione della situazione politica, o se invece intenda essere una provocazione nei confronti delle opposizioni".

Durante la seduta di oggi, durata circa due ore, erano presenti in aula pochi deputati, una quindicina in tutto. Tra i banchi del governo c'era solo l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino. La discussione generale sulla manovra proseguirà nel corso della prossima seduta, convocata lunedì alle 11.30.